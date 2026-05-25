Саудовская Аравия получает серьёзные экономические выгоды на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, рост цен на нефть увеличил нефтяные доходы королевства до 24,7 млрд долларов за первый полный месяц войны — это максимальный показатель более чем за три года.

Дополнительным преимуществом для Эр-Рияда стал нефтепровод Восток — Запад, построенный после ирано-иракской войны. Он позволяет экспортировать нефть в обход Ормузского пролива через побережье Красного моря.

Bloomberg отмечает, что кризис также ускорил планы Саудовской Аравии превратиться в крупный логистический хаб между Азией, Африкой и Европой. Через саудовские порты на Красном море растёт транзит товаров, а власти рассматривают расширение логистической роли проекта Neom.

При этом агентство указывает на усиливающуюся конкуренцию со стороны ОАЭ и Омана, которые также развивают альтернативные маршруты. Кроме того, доступ к Красному морю остаётся рискованным из-за угроз со стороны хуситов.

По оценке Bloomberg, даже в случае открытия Ормузского пролива часть грузопотоков может надолго перейти на обходные маршруты.