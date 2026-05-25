Папа римский Лев XIV опубликовал первую большую энциклику Magnifica humanitas под заголовком «О защите человека во времена искусственного интеллекта», в которой призвал правительства замедлить развитие ИИ и ввести жёсткое регулирование отрасли.

Понтифик предупредил, что технологии уже способствуют распространению дезинформации, усиливают конфликты и могут привести к затяжным войнам. Он также выступил за то, чтобы данные не концентрировались в руках частных компаний и призвал снизить уровень конкуренции в сфере ИИ.

Сравнивая развитие технологий с библейской Вавилонской башней, Лев XIV подчеркнул опасность «стремления к небесам без Божьего благословения». Кроме того, он заявил, что теория «справедливой войны» устарела, а применение силы допустимо лишь для строгой самообороны.

По данным Reuters, сооснователь Anthropic Крис Олах поддержал позицию папы, отметив, что индустрия испытывает сильное коммерческое давление и нуждается во внешнем контроле.