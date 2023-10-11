Армения захватила грузинские монастыри, а другие святыни превратила в загон для скота (видео)

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Армения грешит не только уничтожением азербайджанских мечетей, кладбищ, памятников истории и архитектуры, о чем в СМИ писали неоднократно с приведением многочисленных доказательств. Аналогичная жалоба на Армению поступила в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (UNHRC) теперь уже от грузинских правозащитных организаций. Об этом Minval.az сообщили в Кавказском центре мониторинга прав человека.

Отметим, в UNHRC в настоящее время проходят сессии, которые завершатся 13 октября. На одной из сессий, на прошлой неделе, был рассмотрен доклад Кавказского центра мониторинга прав человека (CCHRM) и Кавказского международного центра исследований геоистории и геополитики (занимается защитой культурного и исторического наследия на Кавказе, ведет активную работу по анализу состояния памятников, их консервации и реставрации) о ситуации в Армении с выполнением Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, иными словами, о грубых нарушениях прав.

В докладе, подготовленном на основе мониторинга культурных прав, отражена позиция этих двух организаций (в дальнейшем Коалиция организаций) в сфере защиты прав и свобод и культурного наследия на Кавказе.

Известно, что грузинская община Армении является национальным меньшинством. Согласно статье 1 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (КЭСКП), грузины Армении имеют право свободно устанавливать свой статус и осуществлять свои экономические, социальные и культурные права на развитие.

Коалиция организаций изучила ситуацию вокруг более чем 10 грузинских исторических объектов в Армении, имеющим важное значение для грузинского народа, а также значение регионального и мирового масштаба. Так, не смотря на то, что грузинская община в Армении являются нацменьшинством, на территории этой страны имеется много объектов материального культурного наследия грузинского народа: церквей и монастырей.

«Доступ к культурным правам в понимании КЭСКП, сохранение и развитие культурно исторического наследия грузинского народа в Армении налагают на государство обязательство, а именно уважать, защищать, сохранять и осуществлять эти культурные права. Государство должно активно поощрять и поддерживать осуществление культурных прав грузинского народа в Армении», – говорится в докладе.

Отмечено, что сегодня в Армении культурным правам и историческому наследию этнических меньшинств не придается должного внимания (иногда совсем нет), которому обязует КЭСКП. Тогда как именно при развитом культурном праве, защищенности памятников нацменьшинств и малых этносов в стране, доступе к культуре нацменьшинств можно гарантировать стабильное мироустройство в стране, толерантное общество, правосознание населения и возможность создания правового государства.

Однако рассматривая ситуацию с культурными правами этнических грузин в Армении, правозащитники обнаружили утерю культурно исторических памятников, топонимов – право на культуру у грузинского этноса постепенно растворяется и испаряется, что противоречит статье 15 КЭСКП.

Проблема в том, что у грузинской общины Армении нет механизма защиты и сохранения культуры (памятников историко-культурного наследия грузинского этноса в Армении) и доступа к ней. Реальные шансы на то, что грузинская община сможет развить и сохранить свои памятники культуры и их особенности, традиционную стилистику и архитектуру сведены к минимуму. Если так пойдет, то очень скоро грузинская община Армении как носитель грузинской идентичности, грузинское уникальное культурно-историческое наследие может исчезнуть. Остались без ответа многочисленные обращения международных организаций, неправительственного сектора Армении, гражданского и экспертного сообществ Грузии, а также представителей духовенства по вопросу консервации памятников исторических церквей, принадлежащих грузинскому народу на территории Армении.

Иногда, правда, официальные лица Армении заявляют, что у них нет средств на реставрацию грузинских храмов. Но эти исторические объекты и раньше не консервировались и не реставрировались. Власти Армении своим бездействием способствуют тому, что памятники грузинской культуры, святыни постепенно разрушались, отметили в организации.

Между тем по оценкам историков и экспертов по историческому наследию, архитекторов церквей, монастырей, искусствоведов, религиоведов, на территории Армении находятся десятки грузинских храмов и монастырей, и все они в ужасном состоянии. В руины превращены уникальные грузинские монастыри Кобаири, Хневанки, Срвеги, Киранци, монастырь Худжаби. Многие монастыри подвержены актам вандализма, незаконному переделу, что делает невозможным в будущем идентификацию данных объектов как памятников истории грузинского народа.

В северной части Армении, в регионе Лори многочисленны грузинские храмы XII-XIII веков. Монастыри и церкви Ахтала, Кобаири, Худжаби, Киранц, Акори, Седви, Теджаруик, Оскипар, Шахназир являются достоянием грузинского народа и подпадают под церковную юрисдикцию Православной патриархии Грузии, согласно договоренностям между Арменией и Грузией. Аналогично, признанные исторические объекты армянского народа, их церкви на территории Грузии находятся под юрисдикцией армянской апостольской церкви.

Монастыри Кобаири, Свреги, Ахтала, Хневанки, Киранци и многие другие церкви на территории Армении до сих пор остаются без внимания государства. В церквях не допускается литургия православного обряда. Более того, со стен сбиваются грузинские фрески и надписи со старо грузинским алфавитом, либо попросту превращаются в загон для скота и свиней.

Тут будет кстати напомнить об азербайджанских мечетях в Армении, которые армяне не только разрушили, но и точно так же, как и грузинские монастыри, превратили в загон для скота.

«В плачевном состоянии находится грузинский монастырь Ахтала (действовал как грузинский православный монастырь и до присоединения к Российской империи, и после, вплоть до его закрытия большевиками). До сих пор у храма Ахтала не реставрирован купол. А сегодня грузинские и международные реставраторы, исследователи не могут получить доступ к историческим культурным памятникам. Печальная судьба у православного монастыря Кобаири, он заброшен и разрушается (расположен недалеко от города Туманяна, в долине реки Дебеда)», – говорится в докладе.

О том, что Кобаири находится в бедственном состоянии, журналисты и блогеры в Армении не раз отмечали. В частности, армянский журналист Марк Григорян еще в 2012 году опубликовал пост в журнале «Монастырь Кобайр»:«…купол и крыша собора давно обвалились, открыв всем ветрам и непогодам уникальные фрески XII-XIV веков….Если не считать деревянных лесов, то фрески находятся буквально под открытым небом – купол собора обвалился, и уникальные росписи, восстановленные в 1971 году, нуждаются в неотложной помощи. Предполагается, что фрески были созданы между 1225 и 1250 годами. Надпись на грузинском языке на стене собора…»

Коалиция отмечает, что нет никакой надежды на то, что армянские власти начнут реставрацию или консервацию еще более запущенных и разрушающихся грузинских храмов Кианци, Свреги, Акори (остались одни руины), Седви (руины), Тежауики (разрушается), Оскипари (руины), Шахназари (руины). При том, что официальное представительство Грузинской православной патриархии несколько раз заявляло о плачевном состоянии исторических культурных объектов на территории Армении.

Не менее интересным моментом в данном докладе является вопрос незаконного перекраивания границ со стороны Армении.

Так, отмечается, что доступ к монастырскому комплексу Худжаби грузинских священников, паломников и реставраторов полностью перекрыт армянскими пограничниками, незаконно захватившими грузинскую святыню.

«Следует отметить, что при отсутствии демаркации и делимитации между Грузией и Арменией на участке границы, проходящей недалеко от монастырского комплекса, была передвинута граница и монастырский комплекс незаконно попал на территорию Армении. Грузинскими СМИ были распространены статьи, в которых говорилось о том, как «армянские пограничники незаконно перенесли границу в пользу Армении, в результате чего комплекс Худжаби попал под контроль Армении. Некоторые источники называют 300 метров, в то время как другие называют 400 метров. В советское время храм Худжаби находился в пределах Грузии. После восстановления независимости между Грузией и Арменией не было достигнуто соглашения об официальной границе», – отметили правозащитники в докладе.

Сегодня монастырь Худжаби находится под угрозой полного уничтожения. Проблемы «передвижения» армянской стороной грузино-армянской границы уже неоднократно затрагивали грузинские журналисты, писатели и блогеры. В частности, блогер geronti в одном из своих постов относительно незаконного передвижения армянами границы в сторону Грузии и захвата грузинских территорий сообщает: «Дружба, конечно, дружбой, но похожие проблемы есть далеко не только в этих двух селах. Эти проблемы были и раньше, еще при Шеви, и они по сей день сохраняют тенденцию усугубления. Кстати, в селе Ахкерпи есть прекрасный собор Худжаби, архитектурно он из ряда Бетания-Питарети-Кватахеви и т.п. Уже к концу советской эпохи армяне передвинули административную границу и прибрали Худжаби. Я помню истерики об этом еще в советских грузинских газетах. И сегодня церковь «находится» у них…».

Между тем в монастырях Ахпат и Санаин, включенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, как отмечают грузинские историки и эксперты, уничтожены грузинские фрески. Докладчики отметили, что политическая конъюнктура Армении сделала упор на то, что грузинские храмы объявлены «византийскими», после чего якобы последовали «реставрации» – удаление надписей и фресок на грузинском языке. В итоге в Ахпате сегодня фресок вообще не осталось.

По словам журналиста Юрия Мухранова: «Фрески… Их почти нет. В Армении недолюбливали эту форму изобразительного искусства, однако в грузинскую эпоху некоторые стены были покрыты тонким слоем штукатурки – поверх резных надписей – и расписаны. За сохранностью не очень следили, поэтому практически все ахпатские фрески пропали. Лишь кое-где видны отдельные их признаки…».

В 2015 году армянские власти без согласования с грузинской стороной (хотя и была двухсторонняя договоренность об извещении о любых действиях (ремонт, обновление и т.д.) по грузинским церквям на территории Армении с Православной Патриархии Грузии), начали в Кобаири работы «по консервации», для укрепления стен были установлены деревянные и металлические конструкции. Это вызвало тревогу грузинских искусствоведов, историков и Патриархии Грузии. Они опасались, что грузинские надписи будут просто сфальсифицированы или уничтожены.

Руководитель движения «Давитиани» при Патриархии Грузии Коте Сванадзе выступил с заявлением о том, что начатые работы в церковном комплексе Кобаири и проведение армяно-григорианского богослужения в монастыре Ахталы являются прямым нарушением заключенного между грузинской и армянской церковью соглашения. Данное действие грузины Армении оценили как попытку присвоения их культурно исторического объекта и изменение его «духовно-религиозного содержания.

«Поэтому необходимо создание комиссии, которая установит, каким образом вернуть грузинской и армянской церкви принадлежащие им храмы. Готовность в данном вопросе подтверждают обе стороны. В настоящее время ведутся переговоры о деталях, в частности о том, как будет укомплектована комиссия, о ее составе и когда она начнет свою работу» – заявил Коте Сванадзе.

Тем временем армянская сторона игнорирует обеспокоенность грузинской общины Армении, грузинской Патриархии и грузинской общественности ситуацией с монастырями Кобаири и Ахтала.

Кобаири сегодня находится в ужасном состоянии, его превратили в хлев. Впрочем, сами армяне не скрывают этого. В 2017 году был материал в издании Sputnik-Армения «Хлев в Кобайре, или «Священная» корова в средневековом монастыре». В материале было опубликовано фото – корова лежит в алтаре древнего грузинского храма. А по словам журналиста Нино Микиашвили, был ряд попыток присвоения грузинского монастырского комплекса Ахтала.

«Грузинские церкви есть и в самом центре Армении, всего в 50 километрах от Еревана, в марзе Котайк в селе Меградзор находится древний грузинский монастырский комплекс Тежаруйк с церковью Тух Манук, XII-XIII вв. Монастырь Тежаруйк имеет официальный статус памятника республиканского значения. К сожалению, на его реконструкцию средства не выделяются, и он находится в плачевном состоянии. Один из армянских блогеров Vae Isakhanian пишет: «В Меградзоре находится грузинский Православный монастырь Тейгаруйк (Тежаруйк, Tejharuyk) конца 12-го века, но т.к. грузин не то, что в Меградзоре, а в Армении мало, то ныне в ней богослужения проводит армянский священник… на стенах роспись на древнегрузинском письме хуцури…», – говорится в докладе.

Мониторинговая группа Коалиции организаций пришла к выводу, что правительство Армении не содействует и не поддерживает культуру, язык, традиции нацменьшинств, сохранению элементов самобытности грузинской общины Армении. В Армении нет госпрограммы, которая отражала бы защиту культурного исторического наследия, памятников нацменьшинств. Надо отметить, что при признании тех или иных культурных или культовых объектов, принадлежащих той или иной этнической группе, гражданскому обществу определёнными политическими и религиозными силами в Армении данный факт окрашивается в политический негативный оттенок.

Армения не только не заинтересована в осуществлении качественной координации между компетентными органами власти в данной области и представителями нацменьшинств, но и умышленно присваивает чужое культурное наследие, незаконно заявляя права на объекты истории.

В заключении отметим, что на этих же сессиях UNHRC был заслушан доклад азербайджанских правозащитников о разрушении Арменией тюркских кладбищ, изменении тюркских топонимов и других нарушениях. Армянский представитель попытался оправдаться, но не смог дать вразумительного ответа на предъявленные претензии. Отметим, что Армения повсюду кричит о нарушении территориальной целостности со стороны Азербайджана, тогда как сама регулярно отодвигает границы с соседними государствами, увеличивая за их счет собственные территории.

Рамелла Ибрагимхалилова