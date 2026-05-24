О доверии к Токаеву; новых правилах въезда казахстанцев в Россию; буме автомобилестроения в Узбекистане; о том, как Брюссель «дожал» Бишкек; что сказал Си Цзиньпин Бердымухамедову, а также ином – в нашем обзоре.

Казахстан

Уровень доверия президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву достиг 86,7%. Таковы итоги социологического опроса, проведенного Институтом стратегических исследований при президенте РК в апреле–мае 2026 года, передает «Восточный экспресс 24». Подчеркивается, что наиболее высокую лояльность проявила молодежь — 91,4%: «Эксперты института связывают эту динамику с тем, что представители молодого поколения активнее используют государственные инструменты поддержки: образовательные гранты, цифровые сервисы, целевые программы. Кроме того, данная возрастная группа формировалась в период интенсивного развития Казахстана, что, по мнению социологов, могло повлиять на оценку деятельности президента».

Разрыв между городским и сельским населением практически отсутствует: 86,9% и 86,7% соответственно. Что же касается гендерного анализа, он показал, что женщины демонстрируют уровень доверия на 3,8 процентных пункта выше, чем мужчины.

В опросе участвовали 8 тыс. респондентов старше 18 лет из 17 областей и крупных городов Казахстана, включая столицу. Полученные данные, по оценке института, подтверждают: «Доверие к президенту носит устойчивый, кросс-групповой характер и не зависит от места проживания, возраста или образовательного ценза граждан».

Токаев желает создать в Казахстане «читающую нацию» — он издал указ о ее формировании и развитии культуры чтения, сообщает Акорда (резиденция президента РК). Документом предусмотрена масштабная модернизация библиотечной системы, запуск цифровых платформ и поддержка национальной литературы (писателей, переводчиков, издательств). До 1 сентября текущего года в стране стартует проект «10 читателей года», а к началу 2027 в РК создадут Национальную цифровую библиотечную платформу с единым доступом по всей республике.

Почему Токаев принял соответствующее решение именно сейчас? Как оказалось, о чем свидетельствуют международные исследования, Казахстан вошел в число стран с самым низким уровнем чтения в мире: ее жители в среднем прочли лишь 2,77 книги за год. Таким образом, РК заняла лишь 95-е место из 102 государств, уступив не только США, России и Индии, но и большинству республик Центральной Азии. Так, в Кыргызстане показатель «читаемости» составил почти четыре книги в год, а в Таджикистане — свыше четырех.

Россия нарастит экспорт нефти в Китай через Казахстан до 12,5 млн тонн против нынешних 10 млн тонн в год, информирует Eurasia Today со ссылкой на информацию зампреда правительства РФ Алексея Новака. Это, соответственно, потребует модернизации нефтепроводной инфраструктуры, насосных станций и систем транспортировки, обеспечивающих транзит сырья в направлении Китая.

Эксперты отмечают, что расширение маршрута связано с продолжающимся усилением энергетического сотрудничества между Москвой и Пекином, которое стало особенно активно развиваться после переориентации российского нефтяного экспорта на азиатские рынки.

Напомним, через территорию Казахстана уже проходит ряд ключевых энергетических коридоров, включая нефтепровод Атасу — Алашанькоу, соединяющий казахстанскую и китайскую инфраструктуру. Эксперты подчеркивают, что расширение нефтяного транзита через РК принесет Астане дополнительные доходы от транспортировки сырья и усилит ее значение как важнейшего энергетического хаба региона: «Одновременно это повышает роль Центральной Азии в формировании новой архитектуры евразийских торгово-энергетических маршрутов, где Россия, Китай и Казахстан постепенно выстраивают более тесную инфраструктурную взаимозависимость».

Совет директоров «Газпрома» одобрил соглашение с взаимными обязательствами и гарантиями в области переработки газа с казахстанскими партнерами. Речь идет о долгосрочном сотрудничестве по переработке газа Карачаганакского месторождения на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода. Проект рассматривается как один из ключевых элементов энергетического взаимодействия между Казахстаном и Россией, передает inbusiness.kz со ссылкой на Интерфакс.

Участниками документа выступают ПАО «Газпром», АО «НК QazaqGaz», ТОО «КазРосГаз» и ООО «Газпром переработка».

Кроме того, ранее сообщалось, что совет директоров также рассматривает вопрос согласования отдельного соглашения о гарантиях с АО «Самрук-Казына» и ООО «Газпром переработка». Сотрудничество между сторонами связано с реализацией договоренностей по долгосрочной переработке казахстанского газа в России. Сообщается, что Оренбургский ГПЗ будет модернизирован для дальнейшей переработки казахстанского сырья.

Газ с Карачаганакского месторождения поступает на переработку в Оренбург с 1984 года. На сегодняшний день объем поставок составляет около 9 миллиардов кубометров газа в год.

С 1 июля для казахстанцев изменят правила въезда в Россию. Теперь жителям страны, планирующим поездку в РФ для работы или учебы, необходимо заранее подавать электронное заявление о въезде и получить специальный QR-код. По информации МИД Казахстана, подать электронное заявление следует не позднее, чем за 72 часа до пересечения российской границы. После рассмотрения заявки в специальном мобильном приложении будет сформирован персональный QR-код – обязательный элемент для въезда. Срок действия QR-кода — 90 дней.

Кыргызстан

Министерство юстиции республики прекратило деятельность 50 компаний из-за санкционных рисков. По информации ведомства, к подобной мере в стране прибегли впервые. Поясняется, что решение принято в рамках нового механизма, утвержденного правительством страны «в целях защиты национальной экономики и недопущения негативных последствий для Кыргызской Республики от возможных вторичных санкционных мер со стороны западных партнеров».

Напомним, в апреле 2026 года Евросоюз применил против Кыргызстана инструмент по борьбе с обходом санкций. Механизм был задействован в рамках 20-го пакета, принятого ЕС в отношении России. Под запрет на экспорт в Кыргызстан попало любое оборудование с числовым программным управлением и радиоаппаратура. В ЕС тогда заявили, что Кыргызстан систематически нарушал требования по предотвращению экспорта в Россию различной номенклатуры оборудования. И хоть Бишкек неоднократно опровергал обвинения ЕС и заявлял о неучастии республики в обходе ограничений против России, он, как видим, все же «дрогнул» под давлением Евросоюза.

В Жогорку кенеш (однопалатный парламент Кыргызстана) одобрен законопроект, разрешающий Госкомитету национальной безопасности прослушивать и отключать мобильные телефоны. В соответствии с ним, передает 24kg, за спецслужбами юридически закрепляется право собственности на оборудование для негласного съема информации (прослушки); возможности адресного отключения мобильных устройств в зонах конфликтов, а также официального узаконивания системы распознавания лиц.

«Новый законопроект четко определяет ГКНБ в качестве официального владельца всех цифровых технологических систем, ресурсов и специальных технических средств (СТС), предназначенных для негласного получения информации. Финансовое бремя при этом не меняется: операторы связи по-прежнему обязаны за свой счет устанавливать необходимое оборудование, но фактически распоряжаться и управлять им будет только ГКНБ», — уточнили в ведомстве.

Законопроект напрямую обязывает операторов телекоммуникаций предоставлять ГКНБ беспрепятственный доступ к своим базам данных, цифровым системам и ресурсам, а также полную информацию о пользователях сервисов. Сама организация и тактика проведения таких мероприятий признаются государственной тайной.

Законопроектом также полностью исключается функция идентификации международных уникальных кодов мобильных устройств (IMEI) из лицензируемых видов деятельности — коммерческие структуры больше не смогут ею заниматься. Эта функция полностью переходит в исключительное ведение государства.

Узбекистан

Завод Motors Toshkent официально открыт в узбекской столице, в промышленной зоне Yangi Avlod. На предприятии запущена сборочная линия первой модели бренда в Узбекистане — минивэна JAC M3, информирует местное издание «Газета».

JAC Motors Toshkent — совместное предприятие китайской JAC Motors (51%) и компании Toshkent invest kompaniyasi (49%). На новом заводе планируется производство как автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, так и гибридных и электромобилей. Стоимость проекта составила 135 млн долларов. На первом этапе освоены инвестиции в размере 35 млн долларов, введен в эксплуатацию SKD-завод (крупноузловая сборка) с годовой производственной мощностью 10 тыс. автомобилей. На втором — строительство CKD-завода (мелкоузловая сборка) с полным производственным циклом и с увеличением годовой мощности до 30 тыс. автомобилей.

Volkswagen тоже создаст производство автомобилей в Ташкенте и Ангрене. На первом этапе предусматривается запуск крупноузловой сборки автомобилей в Ташкенте, а на следующем — организация полного производственного цикла на территории свободной экономической зоны «Ташкент» в городе Ангрен.

10 лет назад рынок республики ассоциировался с одним производителем, сегодня же в сотрудничестве с Chevrolet, BYD, KIA и Hyundai в ней действуют пять автомобильных заводов. По итогам 2025 года в Узбекистане произведено 457,9 тыс. легковых автомобилей, что на 6,7% больше, чем годом ранее. При этом выпуск массовых моделей Cobalt, Damas и Onix сократился, а доля Chevrolet на рынке снизилась до 83,2%, в то время как выпуск китайских и других брендов вырос в разы.

Национальный инвестиционный фонд Узбекистана (UzNIF), управляемый американской компанией Franklin Templeton, впервые осуществил публичное размещение акций (Initial Public Offering, IPO) одновременно на Лондонской и Ташкентской фондовых биржах, сообщают центрально-азиатские СМИ со ссылкой на информацию главы администрации президента РУз Саиды Мирзиеевой.

По ее свидетельству, участие в IPO приняли крупнейшие мировые инвесторы, включая BlackRock, Franklin Resources, Redwheel и другие. Мирзиеева подчеркнула, что благодаря реформам экономика Узбекистана выросла в три раза, повысилась эффективность государственных институтов, укрепились гарантии для инвесторов: «В результате Узбекистан стал более открытым и надежным партнером для глобального рынка капитала».

А по информации главного исполнительного директора Лондонской фондовой биржи Джулии Энн Хоггетт, размещение акций UzNIF стало самым крупным IPO за последние пять лет на данной бирже.

В ходе IPO узбекские власти привлекли более 603 млн долларов от продажи 31% акций Национального инвестиционного фонда. Евразийский банк развития (ЕАБР) открыл представительство в Узбекистане и заявил о своем намерении инвестировать в республику до 1,5 млрд долларов к 2031 году. Первое соглашение на 70 млн долларов уже подписано банком с финтех-компанией Uzum (цифровая сфера). Текущий портфель проектов охватывает также энергетику, логистику и промышленность.

Евразийский банк развития — международная финансовая организация, учрежденная в 2006 году Россией и Казахстаном для финансирования интеграционных и инфраструктурных проектов в Евразии. Государствами-участниками банка также являются Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения. Штаб-квартира ЕАБР находится в Алматы.

Кроме того, Сенат Узбекистана одобрил присоединение республики к Новому банку развития БРИКС. Как передает «Газета», председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма сенатор Алишер Агзамходжаев заявил, что международная финансовая система формировалась, в основном, вокруг западных институтов — Всемирного банка и Международного валютного фонда. И страны БРИКС, учреждением своего банка (2014 год), впервые создали альтернативный финансовый институт, «выражающий интересы Глобального Юга». И это означало «начало новой эпохи для экономического суверенитета и инфраструктурного развития развивающихся стран». Начальный капитал банка был установлен в размере 100 млрд долларов.

В настоящее время членами Нового банка развития являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, а также ОАЭ, Бангладеш, Египет и Алжир. Уругвай, Колумбия, Эфиопия и Узбекистан входят в число государств, находящихся в процессе вступления в банк. Он финансирует проекты в сфере транспорта, энергетики, водоснабжения, и т.д.

Узбекистан сформировал портфель проектов на 4,5 млрд долларов для привлечения финансирования из Нового банка развития, включая проекты АЭС, Нового Ташкента, социальной сферы, промышленных зон, и т.д.

Таджикистан

В республике началась масштабная реорганизация системы оборонной промышленности, передают центрально-азиатские СМИ. Указ о создании нового Комитета оборонной промышленности (отдельный орган, отвечающий за развитие военно-промышленного комплекса) подписал президент РТ Эмомали Рахмон. Согласно документу, комитет получает статус самостоятельной структуры. До сих пор вопросы оборонной промышленности находились в ведении министерства промышленности и новых технологий Таджикистана.

Судя по публикациям в СМИ ЦА, Душанбе рассчитывает централизовать контроль над оборонным производством и ускорить развитие национального военно-промышленного комплекса в условиях растущих региональных угроз, включая ситуацию в Афганистане, усиление трансграничных рисков и общую милитаризацию Центральной Азии.

Туркменистан

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о своей готовности посетить Туркменистан в удобное для обеих сторон время, о чем сказано в послании китайского лидера президенту Сердару Бердымухамедову, передает агентство TDH. Си Цзиньпин также отметил, что придает большое значение развитию китайско-туркменских отношений всестороннего стратегического партнерства и намерен поддерживать с Бердымухамедовым тесные рабочие контакты.

«Китайская сторона готова взаимодействовать с Туркменистаном в создании новых ярких примеров сотрудничества и непрерывном обогащении содержания Сообщества единой судьбы Китая и Туркменистана», — говорится в послании, распространенном вслед за тем, как МИД Туркменистана сделал заявление в поддержку политики «одного Китая». В нем Ашхабад подтвердил, что считает правительство КНР «единственным законным правительством, представляющим весь Китай», а Тайвань — «неотъемлемой частью территории Китая».