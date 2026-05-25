Как далеко политический имидж страны может отстоять от реальной ситуации? В политике приходится сталкиваться с самыми разными вариантами ответа на этот вопрос. В числе прочего, прямо-таки неоценимую информацию к размышлению дают здесь предстоящие выборы в Армении и нынешняя предвыборная кампания.

Рано утром 22 мая стало известно, что прошли обыски в доме депутата от партии «Процветающая Армения» Андраника Теваняна. Обвинение более чем серьёзное. Как утверждают, Теванян «сливал» иностранной державе информацию о закрытых слушаниях в армянском парламенте. Официально державу как бы не называют, но просочились утечки, что речь идёт о России. Его арестовали на два месяца. Ещё одна серия обысков прошла в доме депутата от ППА в Гюмри Мартуна Григоряна. Затем — обыски в офисе избирательного блока «Мать Армения», куда входит ППА. И такая «вишенка на торте»: как раз накануне у главы ППА Гарика Царукяна отобрали цементный завод.

Теперь разворачивается наступление на партию «Сильная Армения» российского олигарха армянского происхождения Самвела Карапетяна. Активистов партии обвиняют в избирательных взятках. СНБ Армении тут же подогнала перехваты телефонных разговоров, где получатели взяток обсуждают суммы и тонкости «отработки». Антикоррупционный комитет Армении отчитался: с 7 февраля 2026 года по сегодняшний день в связи с избирательными преступлениями в Антикоррупционном комитете инициировано в общей сложности 43 уголовных производства по фактам избирательных взяток, задержаны 67 человек, двое в розыске, 32 — под домашним арестом. А ещё проведено 134 обыска, в том числе в 24 офисах.

Случись нечто подобное в Азербайджане перед выборами, сейчас бы уже международная правозащитная общественность била во все колокола, Европарламент принимал бы очередную резолюцию, Совет Европы срочно командировал бы специального докладчика, иностранные посольства выпускали бы срочные пресс-релизы… Строго говоря, столь широких предвыборных репрессий с задержаниями десятков человек, десятками уголовных дел и более чем сотней обысков в Азербайджане никогда не было. Но даже на самый мелкий инцидент либерально-демократическая тусовка закатывала впечатляющую истерику. Но теперь всё это происходит в Армении, а международной реакции попросту нет. Тишина в эфире.

Молчит Европарламент, держит паузу Совет Европы, молчат посольства… Единственное исключение: в Foreign Policy бывший глава Human Rights Watch Кеннет Рот предупредил, что армяне рискуют получить «избранного автократа», а безусловная поддержка армянского премьера со стороны американцев и европейцев лишь усугубляет ситуацию — руководство западных стран фактически поддерживает не демократические процедуры, а конкретный политический результат — сохранение у власти удобного прозападного политика.

Конечно, можно убедить себя, что правозащитная общественность, а вслед за ней и политическая верхушка Европы молчит, потому что хочет поддержать «прозападного» Пашиняна. Да и оппозиция в Армении, прямо сказать, не ангелы. Это тот самый реваншистский лагерь. Но сейчас дело не только в том, кто и за кого болеет на предстоящих в Армении выборах. Просто накануне 44-дневной войны, когда Никол Пашинян только пришёл к власти, он точно не был миротворцем и вряд ли мог считаться «удобным прозападным политиком».

Пашинян в те годы отправлял в российскую военную миссию в Сирии армянских сапёров, подготовленных при помощи США, вёл с Россией переговоры о новых базах, в том числе в Западном Зангезуре и близ стыка границ Азербайджана, Грузии и Армении… Но при этом выстраивал режим личной диктатуры. Сторонники Пашиняна громили офисы «нелояльных» информационных сайтов. На законодательном уровне премьер весьма бойко подминал под себя Конституционный суд. И какой была реакция «защитников демократии»? Что-то тихо пискнула Венецианская комиссия — и всё.

И уж точно «удобными прозападными политиками» не были ни Роберт Кочарян, ни Серж Саргсян. Тем не менее на президентских выборах 2008 года, когда Сержу Саргсяну под руководством Роберта Кочаряна рисовали победу, наблюдатели от западных политических институтов, включая Европарламент и ПАСЕ, «не заметили» ни подкупа избирателей, ни «карусели». Должной реакции не было даже на расстрел митинга протеста против фальсификации выборов в ночь на 1 марта 2008 года! Европейские «защитники демократии» действовали по схеме: неважно, что происходит на улицах — Армения демократичная, Азербайджан — нет. Эта же политика продолжается и сегодня. Вот и получается на выходе «демократия в переводе на армянский».