Министр обороны США Пит Хегсет единолично отменил отправку более 4 тыс. американских военных в Польшу, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их словам, решение стало неожиданностью даже для сотрудников ведомства. «Мы понятия не имели, что это произойдёт», — сказал один из источников.

Он отметил, что чиновники из Соединённых Штатов и ЕС общались по телефону, «пытаясь понять это решение и выяснить, не ждут ли их новые сюрпризы».

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Босацкий заявил, что Варшава уже несколько месяцев ведёт переговоры с Соединёнными Штатами об увеличении численности войск США в Польше. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность передислокации части войск, размещённых в ФРГ, в Польшу.

На этом фоне президент США Дональд Трамп допускал переброску войск из Германии в Польшу, а Пентагон уже подтвердил вывод около 5 тыс. военных из ФРГ после пересмотра расстановки сил в Европе.