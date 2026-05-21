Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что вопрос о возможном выходе страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не может обсуждаться до тех пор, пока Ереван официально не инициирует соответствующий процесс.

Комментируя высказывания вице-премьера РФ Алексея Оверчука о стоящем перед Арменией выборе между ЕАЭС и Европейским союзом, Мирзоян подчеркнул, что на данный момент подобный вопрос не находится в повестке армянских властей.

«Такой вопрос не может обсуждаться, пока Армения не подаст соответствующее заявление и не выразит политическое намерение. Мы такого желания не заявляли», — отметил глава МИД.

Он также добавил, что сроки возможного рассмотрения подобной темы не определены, поскольку она не является актуальной для правительства: «Когда возникнет необходимость, тогда и будем обсуждать. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке».