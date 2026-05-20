В Барселоне выпустили под залог в €1 млн Джонатана Андика, которого подозревают в причастности к убийству своего отца — основателя сети магазинов одежды Mango Исака Андика, сообщает TVE со ссылкой на решение Высшего суда Каталонии.

Андрик внес залог в короткие сроки после задержания и покинул здание суда, ни сказав не слова, пишет агентство. У задержанного изъяли паспорт, ему запретили покидать страну, обязав еженедельно являться в суд.

Полиция задержала мужчину 19 мая. Представитель семьи Андрика заявил, что тот намерен сотрудничать со следствием. Однако, как пишет TVE, задержанный отказался давать показания в каталонской полиции, а на слушании у следственного судьи воспользовался правом отвечать только на вопросы своего адвоката.