Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от намеченного на 19 мая удара по Ирану после обращений Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые считают возможным достижение договоренностей с Тегераном по вопросу отказа республики от ядерного оружия.

«Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросили меня отложить удар по Исламской Республике Иран, запланированный на завтра, поскольку сейчас проводятся серьезные переговоры и, по их мнению как великолепных лидеров и союзников, будет заключено соглашение, которые будет вполне приемлемым для США и для всех стран на Ближнем Востоке и за его пределами», – написал президент США в Truth Social.

Он отметил, что предполагаемое соглашение должно предусматривать отказ Ирана от обладания ядерным оружием. При этом Трамп предупредил, что США готовы возобновить удары по исламской республике, если сторонам не удастся достичь сделки, устраивающей Вашингтон.

По словам американского лидера, он «отдал военному министру Питу Хегсету, председателю Комитета начальников штабов ВС США Дэну Кейну и вооруженным силам страны распоряжение не осуществлять запланированную на завтра атаку на Иран, но также распорядился, чтобы они были готовы немедленно осуществить полномасштабное нападение на Иран в случае, если устраивающая (США) сделка не будет достигнута».