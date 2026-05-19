Гендиректор Национального агентства по охране окружающей среды Афганистана Матюл Хак Халис заявил АПА, что участие в WUF13 стало хорошей возможностью для афганской делегации посетить Баку, ознакомиться с городом и его инфраструктурой.

По его словам, форум позволяет участникам изучать опыт Азербайджана в реализации различных проектов. Халис отметил, что в настоящее время между Афганистаном и Азербайджаном нет партнерства, однако Кабул заинтересован в привлечении азербайджанских компаний и инвестиций.

Он также сообщил, что делегация посетила одну из компаний в Баку и ознакомилась с опытом управления твердыми бытовыми отходами.