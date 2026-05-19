Факультет искусств и туризма Карабахского университета будет перенесён в Шушу.

Об этом заявил специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов в комментарии журналистам в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), сообщает Report.

По его словам, это означает постоянное проживание в Шуше около 1500 преподавателей и студентов. «Мы считаем, что молодёжь и студенты придадут городу новую атмосферу», — отметил он.

Также А. Керимов сообщил, что в Шуше планируется строительство детского сада.