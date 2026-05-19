Об этом в формате видеобращения Фолькер Тюрк заявил в ходе своего выступления на международном мероприятии, посвящённом устойчивому развитию городов WUF13. Он отметил, что на фоне глобальных конфликтов, климатического кризиса и растущего неравенства мировому сообществу необходимо сосредоточиться на защите права человека на достойное жильё.

По его словам, вооружённые конфликты продолжают вынуждать миллионы людей покидать свои дома, а климатические изменения подрывают экономическую стабильность и средства к существованию населения. Особенно тяжело последствия кризисов отражаются на женщинах, девочках и наиболее уязвимых слоях общества.

«Жильё — это фундаментальное право человека», — подчеркнул он.

Верховный комиссар отметил, что несмотря на многочисленные вызовы, ряд городов мира уже демонстрирует успешные примеры социальной и жилищной политики. В частности, Сеул, Монтевидео и Вена продолжают инвестировать в доступное общественное жильё, а в Барселоне принимаются меры против спекуляции на рынке недвижимости. Также были приведены примеры инклюзивных жилищных программ в Колумбии, направленных на предотвращение выселений и защиту прав граждан.

Особое внимание в выступлении было уделено климатической устойчивости новых жилых пространств. Верховный комиссар подчеркнул необходимость создания экологически нейтрального жилья и отметил опыт Уганды в сфере государственных инвестиций в устойчивое градостроительство. Он призвал национальные и местные власти активнее инвестировать в программы, ориентированные на улучшение качества жизни населения, подчеркнув, что права человека должны оставаться главным ориентиром при формировании городской политики.