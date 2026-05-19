Вспышка лихорадки Эбола в африканских странах уже привела к более 500 возможным случаям заболевания и, предположительно, 130 вызванным заболеванием смертям, заявил во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Помимо подтвержденных случаев заболевания было выявлено более 500 предполагаемых случаев и 130 смертей, предположительно от заболевания», — заявил Гебрейесус, выступая на 79-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

Он напомнил, что пока что насчитывается 32 подтвержденных случая заболевания Эболой — 30 в Демократической Республике Конго (ДРК) и два в Уганде, причем оба угандийских зараженных прибыли в страну из ДРК.

Глава ВОЗ подчеркнул, что вспышка вызвана разновидностью Эболы — вирусом Бундибугйо.