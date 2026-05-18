В Баку продолжает работу международный форум WUF13. В церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как отметил глава государства в своем выступлении, «Баку, сочетая в себе древность и современность, сохраняя историческое наследие и развивая современное градостроительство, наглядно демонстрирует, что наши предки были талантливыми людьми и что мы сохраняем наше историческое и архитектурное наследие».

В свою очередь, Хикмет Гаджиев, помощник президента, уже поделился в соцсети X: «Несмотря на последствия изменения климата и капризы погоды, WUF13 стартует с масштабной пресс-конференции. Именно в Азербайджане формируются будущие контуры глобальной городской повестки. Это крупнейший Всемирный форум городов за всю историю — в нем принимают участие более 40 тысяч человек». Форум продолжается, и информационные ресурсы Азербайджана, включая Minval, самым внимательным образом отслеживают его работу.

Но вот что примечательно. Азербайджан уже не в первый раз принимает значимые международные форумы. Даже простая хронология производит впечатление. В 2012 году наша страна принимала «Евровидение». В 2015 году — первые Европейские игры. Плюс еще Исламские игры, матчи ЕВРО-2020, финал между «Челси» и «Арсеналом», «Формула-1»… Совсем недавно Азербайджан принимал COP29. И вот теперь — WUF.

Все эти мероприятия, как потом отмечали их участники, проходили на очень высоком уровне. Конечно, они сопровождались и соответствующим резонансом в медиа-сфере. Но нельзя было не заметить и другого. Каждый раз международный форум или авторитетные спортивные соревнования, проходившие в Азербайджане, сопровождались прямо-таки небывалой истерикой, прежде всего среди армянских агрессивных кругов. Затем подтягивалась околоправозащитная тусовка. Набор «аргументов» был всегда один и тот же: «права человека», «авторитарный режим» и т.д.

Но на сей раз — «тишина в эфире», в прямом и переносном смысле. В отличие от COP29, никто не пытался в последнюю секунду перенести WUF куда-нибудь в более «демократичную», читай: более симпатичную «правозащитникам» страну.

Тем более удивительно, что в глубокое молчание ушли армянские реваншисты. Те самые, которые еще недавно не упускали случая поколотить лысинами по паркету по поводу «разрушения армянского наследия в Карабахе». А теперь — тишина.

Понятно, что основные силы отвлечены сегодня на предвыборную кампанию в самой Армении. Но не только. И, возможно, даже не столько. Ситуация более всего напоминает старт в Азербайджане Южного газового коридора. Когда не только не поднялось ожидаемого визга на тему «как вы можете инвестировать в Азербайджан, где нарушаются права человека», — при том что на стадии подготовки этого проекта подобных истерик и балаганных шоу было предостаточно, особенно со стороны немецких левых правозащитников. Армянские массмедиа умудрились старт ЮГК вообще «не заметить». В том числе и потому, что сказать было явно нечего.

Вот и на сей раз армагитпроп, включая тот его сектор, который контролируется реваншистами, переживает похожее «состояние грогги». Здесь, похоже, уже начинают понимать, что все эти шумные балаганные истерики просто не работают. Азербайджан ведет свою политику, руководствуясь собственными интересами, а не стремлением срубить аплодисменты либеральной тусовки. А политический вес и авторитет нашей страны возросли настолько, что в Баку могут позволить себе не обращать внимания на подобные истерики. И что остается? Ехидничать по поводу дождя? Но в самом Ереване, как бы это повежливее сказать, «после дождичка в четверг» последствия бывают такими, что здесь уже не до ехидничания в адрес Азербайджана. Устрой балаган, чтобы просто попасть в новости? Не тот эффект. Вот и предпочли молчать.

Ну что же, умный шаг.