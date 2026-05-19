Азербайджан реализует масштабный проект системы раннего предупреждения при поддержке Зеленого климатического фонда и Программы ООН по окружающей среде.

Об этом заявил первый заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Хаям Мамедов на мероприятии в рамках WUF13, сообщает Report.

По его словам, одним из важнейших механизмов защиты городов является эффективная система раннего предупреждения.

«В течение ближайших 4–5 лет Азербайджан при поддержке Зеленого климатического фонда и Программы ООН по окружающей среде реализует крупномасштабный проект системы раннего предупреждения. Проект будет совместно осуществляться Министерством экологии и природных ресурсов и Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана», — отметил Хаям Мамедов.

Он подчеркнул, что проект предусматривает создание современных систем моделирования наводнений и засух, а также внедрение передовых научных инструментов.

Мамедов также сообщил, что Азербайджан активно инвестирует в укрепление водной и гидротехнической инфраструктуры.