Завтра, 20 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, однако ночью и утром в пригороде возможны кратковременные дожди, будет дуть северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 15-17, днём — 20-25 градусов тепла. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-80%, днем — 55-60%.

В большинстве регионов Азербайджана также не ожидается осадков, однако ночью и утром в некоторых горных возможны дожди, местами грозы и град, в высокогорных районах — снег, на отдельных территориях — туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит 13-17, днём — 23-28, в горах ночью — 5-10, днём — 12-17, местами — 19-24 градуса тепла.