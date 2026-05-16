Глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР и США надеются на скорейшее завершение войны в Украине. Обе стороны готовы сыграть «конструктивную роль» в этом вопросе. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

«Что касается украинского кризиса, то и Китай, и Соединенные Штаты надеются на скорейшее урегулирование конфликта и предприняли значительные усилия для продвижения мирных переговоров, каждый по-своему», — сказал Ван И.

Он отметил, что сложные вопросы не имеют простых решений, поэтому мирные переговоры не могут привести к какому-то решению в одночасье. В то же время, обе страны готовы помочь.

«И Китай, и Соединенные Штаты готовы поддерживать диалог и играть конструктивную роль в политическом разрешении конфликта», — резюмировал Ван И.

Отметим, что это заявления было сделано после встречи 14 мая главы Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.