Система оплаты проезда с помощью распознавания лица SİMA Pay в ближайшее время станет доступна на всех станциях и остановках Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

Как сообщили в «Азербайджанских железных дорогах», пока цифровая система оплаты уже применяется на Бакинском железнодорожном вокзале, Сумгайытском железнодорожном вокзале и станции «Кёроглу».

В АЖД отметили, что внедрение технологии распознавания лица стало новым этапом цифровизации железнодорожной системы страны. Помимо SİMA Pay, пассажиры также могут пользоваться приложением «ADY Mobile», NFC-оплатой и QR-кодами.

Ожидается, что поэтапно система будет внедрена на других станциях и остановках Абшеронского кольцевого маршрута, а затем станет доступна и на других железнодорожных направлениях по всей стране.