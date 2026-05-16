Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана и Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) подписали в субботу Письмо о намерениях по сотрудничеству в совместной разработке операционного руководства по проведению в будущем сессий Всемирного форума городов на основе бакинских стандартов WUF13.

Документ был подписан по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудией Россбах.

Документ подписали председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев и исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах.

Документ предусматривает оказание поддержки сторонам, которые в будущем будут принимать сессии WUF, в процессе принятия решений, а также нацелен на повышение оперативной эффективности последующих мероприятий, основываясь на успешном этапе подготовки WUF13 в Баку.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая.