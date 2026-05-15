Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) подтвердил вспышку лихорадки Эбола в провинции Итури в Конго.

Об этом сообщила пресс-служба организации в X.

По данным центра, зарегистрировано 246 неподтвержденных случаев заболевания. Умерли 65 человек, четверо из них — с официально доказанным диагнозом.

Эбола вызывает внутренние и внешние кровотечения, повреждает иммунную систему и внутренние органы человека. Без своевременного лечения смертность может достигать от 30% до 90%. Последняя, 16-я вспышка лихорадки в Конго была зафиксирована в сентябре прошлого года. Тогда в стране погибли 15 человек.