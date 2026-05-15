Россия и Азербайджан активно развивают сотрудничество в транспортно-логистической сфере, а также в сельском хозяйстве и промышленном производстве, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук журналистам.

«У нас очень хорошо развивается сотрудничество в области создания транспортно-лингвистического коридора Север – Юг, на территории Азербайджана осуществляется модернизация железной дороги. Только что мы обсуждали вопросы развития автомобильных перевозок», – сказал Оверчук.

Он добавил, что российские производители автомобилей, сельскохозяйственной техники и медицинских препаратов традиционно представлены на рынке Азербайджана. По его словам, также развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства, реализуются российские инвестиции в виноградарство и виноделие в Азербайджане.

«Очень широкое сотрудничество, поэтому выделить что-то одно неправильно, все очень важно», – особо отметил российский вице-премьер.