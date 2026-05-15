Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал тюркоязычные государства укреплять экономическое взаимодействие на фоне сложной геополитической ситуации, в том числе на Ближнем Востоке.

«Мы живем в крайне сложный и нестабильный геополитический период. В мире и регионе усиливаются различные вызовы – вооруженные конфликты, войны и кризисы. Мы все видим, какое негативное влияние это оказывает на мировую экономику», – сказал Токаев на открытии неформального Саммита глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

По его словам, последствия ситуации в регионе Ближнего Востока уже ощущаются в странах ОТГ и в таких условиях важно «единство тюркских государств, поскольку у нас есть общие исторические и духовные корни».

Токаев отметил, что ОТГ – это не геополитический и не военный союз, а «уникальная площадка, направленная на укрепление торгово-экономического, высокотехнологичного, цифрового и гуманитарного сотрудничества братских стран».

Он также поддержал предложение Турции по созданию Организации тюркских государств плюс (ОТГ+). При этом он указал, что должны быть четкие критерии для всех желающих присоединиться к этому формату.

«Сегодня нашей организации доверяет международное сообщество, растет и ее авторитет на мировой арене. В этой связи Казахстан поддерживает инициативу о признании Алтая колыбелью тюркской цивилизации. Кроме того, мы поддерживаем предложение о создании платформы «Алтайский диалог» и соответствующего форума», – добавил Токаев.