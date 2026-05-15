Индия и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашения о партнерстве в оборонной сфере, поставках сжиженного углеводородного газа, а также меморандум о взаимопонимании в области стратегических нефтяных резервов, сообщает The Economic Times.

Еще одним соглашением стал меморандум о создании кластера по ремонту судов в индийском Вадинаре, при этом стороны также договорились об инвестициях в размере $5 млрд в инфраструктурные проекты в Индии. Документы были подписаны в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в ОАЭ. В ходе переговоров с президентом страны Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном он заявил, что Индия «стоит плечом к плечу» с ОАЭ в период кризиса на Ближнем Востоке.