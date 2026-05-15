Председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Вусал Асланов заявил, что в текущих условиях расширение метро в сторону отдалённых поселков Баку является нецелесообразным. Об этом он сказал в интервью телеканалу ATV.

По словам Асланова, приоритетом на данном этапе остаётся развитие и разгрузка центральной части сети бакинского метро.

«Нам нужно много места для расширения и развития сети метро. Моделируются все перспективы развития, и на их основе мы пытаемся определить местоположение новых станций. Но здесь есть тонкий нюанс: если мы построим станции метро в таких местах, как Бинагади, поселок Бакиханова, Гарачухур, Ени Ясамал, то жители этих районов начнут стремиться в центр города, а перегруженная инфраструктура может оказаться полностью парализованной. Поэтому первоначальная цель — диверсифицировать центр города, предоставить несколько альтернативных направлений к центру», — отметил он.

Глава метрополитена также прокомментировал перспективы развития линий «Бакинского метрополитена» в сторону Хырдалана и Масазыра. По его словам, на данный момент отсутствует подходящая линия, которую можно было бы соединить с этими направлениями. Зелёная линия уже работает на пределе возможностей, а Фиолетовая линия пока слишком короткая и обслуживает лишь небольшую часть пассажиропотока.

Асланов добавил, что после продления Фиолетовой линии, её полной интеграции с центральной частью города и создания трёх пересадочных узлов ситуация изменится.