Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении директора и заведующих отделениями, обвиняемых в связи с пожаром в «Республиканском перинатальном центре», в результате которого погибли 7 младенцев.

На сегодняшнем заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой обвиняемая Мехрибан Абасгулиева выступила с последним словом, заявив, что верит в справедливое решение суда.

Суд приговорил Мехрибан Абасгулиеву к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Она была арестована в зале суда.

Эльнура Ахмедли и Гамлета Мустафаева приговорили к 7 годам лишения свободы, они тоже были арестованы в зале суда.