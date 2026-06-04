Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против предложения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о проведении масштабной наземной операции на территории Ливана. Об этом сообщает радиостанция Галей.

По данным источника, в ходе узкого совещания по вопросам безопасности ЦАХАЛ представил премьер-министру план широкомасштабного наземного маневра в Ливане.

Инициативу военных поддержали министр обороны Исраэль Кац и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Однако, как отмечает радиостанция, Нетаньяху отнесся к предложению с осторожностью.

Сообщается, что такое решение могло быть связано, в том числе, с позицией президента США Дональда Трампа, который ранее на этой неделе вмешался, чтобы предотвратить запланированные удары по объектам движения «Хезболла» в Бейруте и более широкую эскалацию израильских действий на территории Ливана.