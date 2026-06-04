В Азербайджане рассматривается внедрение автономных транспортных средств во всех основных видах транспорта — автомобильном, железнодорожном, метро, трамвайном, морском и воздушном.

Соответствующие положения отражены в законопроекте о внесении изменений в ряд кодексов и законов, включая Транспортный кодекс, законы «О дорожном движении», «О транспорте», «О государственной пошлине», «Об авиации» и другие.

Документ был представлен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Законопроект направлен на создание нормативной, технологической и институциональной базы для внедрения автономного транспорта.

Согласно проекту, в законодательство вводятся новые понятия — «автономное транспортное средство», «оператор» и «центр дистанционного управления», а также закрепляются уровни высокой и полной автоматизации управления.

Автономные транспортные средства смогут использоваться только после государственной регистрации и в зонах, определённых уполномоченными органами. Для операторов вводится обязательная сертификация сроком на 5 лет.

Операторы будут обязаны контролировать автоматизированные системы, вмешиваться при возникновении угроз безопасности, хранить данные об эксплуатации, а также незамедлительно сообщать о происшествиях в соответствующие государственные органы.

Предусматривается создание центров дистанционного управления и передача данных в государственные информационные системы в режиме реального времени. Информация должна храниться не менее 6 месяцев.

Также устанавливается ответственность собственников, операторов и производителей за возможный ущерб, а также требования к страхованию.

Для автономных автомобилей будет введён специальный опознавательный знак «Автономное транспортное средство».