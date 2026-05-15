Транзитные перевозки через Азербайджан выросли в 2,5 раза за последние шесть лет. Об этом заявил замглавы Министерства цифрового развития и транспорта республики Джавид Гурбанов на XVIII заседании межправительственной комиссии ТРАСЕКА в Астане.

По его словам, в 2025 году объем транзитных перевозок через азербайджанскую территорию достиг 14,3 млн тонн, что в 2,5 раза превышает показатель 2019 года.

«Из этого объема около 4,7 млн тонн было перевезено по Срединному коридору, что подтверждает его растущую роль в обеспечении региональной взаимосвязанности», – цитирует Report Гурбанова.

Он отметил, что важным этапом развития стало завершение модернизации железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс, благодаря чему пропускная способность маршрута увеличилась до 5 млн тонн в год.

Гурбанов также сообщил, что в 2025 году контейнерные перевозки через Бакинский международный морской торговый порт выросли на 40% и достигли рекордных 107 тыс. TEU. По его словам, в рамках второго этапа развития порта планируется довести его пропускную способность до 25 млн тонн грузов и 500 тыс. TEU к 2030 году.