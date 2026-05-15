В российских кругах риторика в отношении «антироссийского поведения» властей Армении с каждым днем ​​становится все жестче и подкрепляется практическими шагами, пишут армянские СМИ.

Отмечается, что помимо препятствий для армянских бизнесменов, создаются сложности для граждан страны, выезжающих в РФ на заработки.

По информации «Грапарак», армянские гастарбайтеры в последние несколько дней испытывают проблемы с поездками в Россию, а некоторых из них даже отправили обратно из КПП «Верхний Ларс». Причины отказа во въезде в страну не указаны.