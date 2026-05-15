Человечество может столкнуться с крупнейшей климатической катастрофой за последние десятилетия из-за нового цикла Эль-Ниньо. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на учёных.

Эль-Ниньо — это периодическое потепление вод в восточно-центральной части тропической зоны Тихого океана. По прогнозам специалистов, в этом году температура океана в регионе может превысить средние показатели сразу на три градуса и установить новые рекорды.

Издание напоминает, что сильнейший Эль-Ниньо 1877–1878 годов привёл к масштабным засухам и глобальному голоду. Тогда в Индии, Китае, Бразилии и других странах погибли более 50 миллионов человек.

Учёные предупреждают, что подобный сценарий может повториться и сегодня.

«Одновременные многолетние засухи, подобные тем, что были в 1870-х годах, могут повториться. Сейчас ситуация изменилась в том, что наша атмосфера и океаны значительно теплее, чем в 1870-х годах, а это значит, что связанные с ними экстремальные явления могут быть еще более сильными», — заявил доцент Вашингтонского государственного университета Дипти Сингх.

По его словам, возможное супер-явление Эль-Ниньо создаст серьёзные угрозы для продовольственной, водной и экономической безопасности сразу во многих регионах мира.