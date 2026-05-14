На Кубе разразился энергетический кризис — страна фактически осталась без топлива. Об этом заявил министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви в эфире программы Mesa Redonda.

По его словам, в стране полностью исчерпаны запасы мазута и дизельного топлива. Власти связывают критическую ситуацию с действующей со стороны США блокадой.

Министр признал, что количество отключений электроэнергии в Гаване резко выросло, а во многих районах столицы свет отсутствует до 22 часов в сутки. Ситуация уже привела к крупнейшим за последние десятилетия веерным отключениям. В нескольких районах столицы Кубы произошли протесты, звучали лозунги «Включайте свет!» и «Народ, объединившись, никогда не будет побежден!».