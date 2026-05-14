В Баку в рамках подготовки к транспортному обеспечению 13-й сессии Всемирного форума городов на ряде улиц и проспектов организованы временные специальные полосы движения.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, на указанных участках уже началась установка дорожных знаков 5.9 «Полоса для маршрутных транспортных средств». С 15 мая эти временные полосы официально начнут действовать.

Специальные полосы охватят проспект Гейдара Алиева, Аэропортовское шоссе, а также улицы Аббасгулу ага Бакиханова, Юсифа Сафарова, Мехди Аббасова, Микаила Алиева и Микаила Мушфига.

Согласно действующему законодательству, временные полосы будут иметь статус автобусных, поэтому движение по ним других транспортных средств в период действия ограничений повлечет наложение штрафов.

После завершения форума дорожные знаки демонтируют, а движение по временным полосам вновь станет доступно для всех автомобилей.