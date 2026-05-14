Казахстан и Турция подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству беспилотников Anka.

Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Беспилотник Anka разработан турецкой компанией Turkish Aerospace Industries и предназначен для ведения разведки, наблюдения и нанесения ударов. Аппарат способен находиться в воздухе более 24 часов и использоваться как для военных, так и для разведывательных задач. Турция активно экспортирует БПЛА Anka в ряд стран Ближнего Востока, Азии и Африки.