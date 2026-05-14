Финансирование для рождения третьего, четвертого, пятого ребенка, следует включить в государственные программы Азербайджана. Об этом Minval заявил депутат Милли Меджлиса Захид Орудж, комментируя тенденцию последних лет к сокращению рождаемости в стране.

Отметим, что анализ данных Государственного комитета по статистике за последние годы показывает, что страна постепенно входит в фазу демографического спада: детей рождается всё меньше, а темпы роста населения заметно замедляются. Если в 2019 году естественный прирост населения составлял 85 263 человека, то в 2025 году этот показатель сократился до 36 041 человека. Таким образом, за шесть лет естественный прирост уменьшился почти на 58%.

Одновременно падает и рождаемость. В 2019 году в стране родились 141 179 детей, в 2020 году — 126 571, в 2021 — 112 284, в 2022 произошло временное повышение до 122 846, однако затем спад продолжился. В 2023 году на свет появились 112 620 детей, в 2024 — 102 310, а в 2025 — уже только 95 875. Это минимальный показатель за последние годы. Если сравнивать с 2019 годом, то число новорожденных сократилось более чем на 45 тысяч, или примерно на треть.

Падает и коэффициент рождаемости: если в 2019 году на каждую тысячу жителей приходилось 14,3 рождения, то в 2025 году —лишь 9,4. Это один из самых низких показателей за последние десятилетия.

Захид Орудж уверен, что настало время внедрять программы социальной помощи молодым семьям в Азербайджане, особенно в Карабахе. А прежде, чем учредить государственную программу повышения демографии, нужно провести глубокий анализ причин, побудивших к снижению рождаемости в стране.

«Мы должны ответить на главные вопросы. Необходимо провести базовые общественные и медийные исследования, чтобы выяснить, почему азербайджанские семьи уменьшаются? Почему женщины идут на аборты? Еще несколько лет назад запретили называть пол ребенка, но такая практика, даже если и неофициально, продолжает существовать. Мы должны выяснить у азербайджанских семей, намеренны ли они расширяться и внести вклад в генофонд? В государственные программы следует включить специальное финансирование для третьего, четвертого, пятого ребенка. Кроме того, следует отдельно учредить «Материнский капитал», «Капитал победы», «Модель семьи Победы», «Модель молодой семьи в Карабахе»», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что еще совсем недавно на одной из встреч президента с переселенцами в Карабахе глава государства похвалил многодетного отца, сказав, что населению нужно расти. Даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на протяжении многих лет активно продвигает идею увеличения рождаемости, сделав её одним из главных политических и социальных лозунгов страны.

«Мы нуждаемся в росте. Нас должно быть как минимум 20-30 млн. Наше географическое положение позволяет это в некоторой степени, у нас достаточно ресурсов. Кроме того, реальность оккупации исчезла», — отметил собеседник.

По его словам, негласная политика одного или двух детей в семье, связана с определенными трендами. Многие называют разные причины происходящего, связывая это с разводами, фертильностью, ищут в проблеме демографии факторы наркотиков, алкоголя, беспорядочного образа жизни, и т.д. Нужно еще выяснить, насколько сильно наркомания влияет на демографию.

Депутат отметил, что азербайджанские демографы должны дать профессиональную оценку происходящим изменениям. По его мнению, несмотря на наличие определенной статистики разводов, проводимые исследования показывают: большинство азербайджанских семей по-прежнему придерживаются стабильной семейной модели. Он также обратил внимание на то, что статистика разводов нередко преподносится обществу почти как национальная угроза, что, по его словам, может оказывать психологическое влияние на отношение к созданию семьи и рождению детей.

Тем временем сокращение рождаемости в Азербайджане может привести к серьезным социальным, экономическим и даже вопросам национальной безопасности. Орудж отмечает, что снижение числа новорожденных и естественного прироста населения уже отражается на жизни регионов и в будущем может усилить целый ряд кризисных тенденций. Одной из главных угроз становится старение населения. Если число детей продолжит снижаться, через несколько десятилетий количество пожилых людей значительно превысит число трудоспособных граждан. Это создаст дополнительную нагрузку на пенсионную систему, сферу здравоохранения и социальное обеспечение. Меньшее количество работающих людей будет вынуждено обеспечивать растущее число пенсионеров.

Сокращение рождаемости также приведет к уменьшению числа школьников и студентов. Это приводит к закрытию школ, оттоку населения и постепенному вымиранию деревень.

Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности. Снижение числа молодых мужчин в перспективе может сказаться на системе военного призыва и кадровом обеспечении армии. Отметим, что одних денежных выплат недостаточно для решения проблемы. Нужны комплексные программы по поддержке молодых семей, доступное жилье, развитие регионов, создание рабочих мест и улучшение социальной инфраструктуры.