Власти Китая хотели бы установить контроль над Тайванем мирным путем. С таким мнением выступил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я думаю, Китай предпочитает, возможно, получить Тайвань добровольно, чтобы он по своей воле присоединился к нему. В идеальном мире они хотели бы, чтобы прошло голосование или состоялся какой-либо референдум в Тайване, на котором он бы согласился войти (в состав КНР)», – заявил он в интервью телеканалу NBC News.

Рубио при этом отметил, что любая попытка решить вопрос Тайваня силой будет «ужасной ошибкой» и приведет к негативным последствиям в мире.