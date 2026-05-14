Сын бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявил, что его отец содержится в Нью-Йорке в камере вместе с 18 заключенными. Об этом Николас Мадуро Герра рассказал журналу Spiegel.

По его словам, среди сокамерников Мадуро некоторое время находился американский рэпер Tekashi 6ix9ine.

Мадуро и его супруга Силия Флорес были доставлены в Нью-Йорк американскими военными в январе этого года. В США им предъявлены обвинения, в том числе в наркоторговле. Оба вину не признают и находятся в тюрьме в Бруклине в ожидании суда.