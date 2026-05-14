Американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II осуществляет патрулирование вблизи российских границ. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные сервисов отслеживания полетов.

Самолет-разведчик на базе бизнес-джета выполняет полеты по маршруту в виде петли над территорией Эстонии и Латвии вдоль российской границы. По данным сервисов отслеживания, борт находится на высоте около 11 км и развивает скорость до 750 км/ч.

Сообщается, что самолет вылетел из Румынии, откуда ранее также регулярно выполнял разведывательные полеты над нейтральными водами Черного моря.