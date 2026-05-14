Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российская сторона не смогла привести конкретных примеров ущерба своим интересам из-за взаимодействия Еревана с Европейским союзом.

По его словам, во время визита в Россию один из представителей заявил, что сотрудничество Армении с ЕС наносит вред России. В ответ Пашинян подчеркнул, что Ереван не преследует цели навредить Москве и попросил привести хотя бы один конкретный пример такого ущерба, однако ответа не последовало.

«Когда я задал этот вопрос во второй раз, ответом вновь было молчание», — отметил он.

Пашинян также подчеркнул, что предстоящие выборы в Армении не имеют геополитического подтекста, несмотря на попытки придать им такой характер как внутри страны, так и за ее пределами.

По его словам, Армения придерживается сбалансированной внешней политики и не действует против каких-либо государств.

«Есть ЕС и ЕАЭС, и наш народ должен иметь альтернативу и возможность выбрать наиболее выгодную стратегию развития», — заявил премьер.

Он добавил, что Ереван не видит причин для споров и намерен продолжать политику баланса, избегая конфронтации.