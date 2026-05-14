Председатель КНР Си Цзиньпин публично поднял тост за здоровье президента США Дональд Трамп и будущее китайско-американских отношений, сообщает CNN.

«Я бы хотел произнести тост — за развитие и процветание Китая и США, за благополучие народов наших стран, за светлое будущее китайско-американских отношений и дружбу между нашими народами, а также за здоровье президента Трампа и всех присутствующих здесь друзей», — подчеркнул китайский лидер.

Он также отметил, что в ходе утренних переговоров с Трампом стороны говорились о построении конструктивных отношений между двумя странами и «поддержании стратегической стабильности для содействия устойчивому миру».