Снятие ограничений, препятствующих прямой торговле между Арменией и Турцией, позволит снизить стоимость товаров. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в беседе с журналистами.

Накануне внешнеполитическое ведомство Турции сообщило о завершении подготовки к запуску прямой торговли между Арменией и Турцией. В свою очередь армянский МИД приветствовал решение Анкары об отмене ограничений на двустороннюю торговлю, назвав его очередным шагом в процессе нормализации отношений между двумя странами.

По словам Мирзояна, формируются более благоприятные условия для развития торговых связей. Он отметил, что ранее поставки турецких товаров в Армению осуществлялись через Грузию с дополнительным таможенным оформлением, что увеличивало издержки бизнеса и отражалось на конечной стоимости продукции.

«Это были дополнительные расходы для бизнеса, что потом влияло на повышение стоимости товара в самой Армении. Сейчас механизм изменится: в плане таможни можно будет напрямую импортировать товары в Армению», – отметил он.

При этом министр подчеркнул, что логистика по-прежнему будет проходить Грузию. Однако он выразил уверенность, что в перспективе армяно-турецкая граница будет открыта. Глава армянской дипломатии также назвал решение Турции «важным этапом на пути урегулирования двусторонних отношений».