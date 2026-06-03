Роскачество ранее выявляло недостатки в различных категориях товаров из Армении, но в основном производители их оперативно исправляли. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ руководитель организации Максим Протасов.

«Ранее в различных товарных категориях мы выявляли недочёты в продукции производителей из Армении, но в основном производители их оперативно исправляли», — отметил он.

По словам Протасова, Роскачество не ориентируется на страну происхождения товаров при проведении проверок. Исследования проводятся исходя из интереса потребителей к определённым категориям продукции или конкретным брендам.

«Поэтому, если сейчас со стороны потребителей возникнет интерес к товарным категориям, произведённым в указанной стране, мы, конечно же, проведём веерные исследования», — добавил глава организации.

Ранее Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перца, зелени и клубники из Армении. С 2 июня аналогичные меры распространились на поставки черешни, вишни, абрикосов, персиков, сливы, нектаринов и винограда. С 3 июня также ограничен импорт семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении.