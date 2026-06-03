Президент Украины Владимир Зеленский потребовал до пятницы подготовить контракт на поставку дополнительных средств ПВО, пригрозив в противном случае «серьезными кадровыми выводами».

По его словам, на совещании с представителями Минобороны, МИД, СНБО и Офиса президента обсуждалась реализация достигнутой на высшем политическом уровне договоренности о закупке ракет для комплексов Patriot. Однако процесс, включающий финансовые, юридические и технические процедуры, затянулся.

Зеленский отметил, что финансирование должно осуществляться за счет европейского кредита в размере 90 млрд евро, но необходимые юридические шаги до сих пор не выполнены.

Украинский лидер подчеркнул, что ожидает к пятнице либо четкого плана реализации сделки по Patriot, либо кадровых решений в отношении ответственных чиновников. По его словам, Украина продолжает испытывать острый дефицит ракет для Patriot на фоне усиливающихся российских ударов.