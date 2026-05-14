Сенат Конгресса США в седьмой раз отклонил резолюцию, которая фактически предписывала американской администрации прекратить военные действия против Ирана.

В поддержку этого документа высказались 49 законодателей, против него — 50, пишет ТАСС.

В числе прочих в поддержку резолюции выступили три представителя правящей Республиканской партии США — Рэнд Пол (от штата Кентукки), Лиза Мурковски (от штата Аляска) и Сюзан Коллинз (от штата Мэн). Единственным демократом, проголосовавшим против нее, оказался Джон Феттерман (от Пенсильвании).