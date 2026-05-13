Азербайджанские каратисты завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по фудокан, прошедшем в Румынии.

Как сообщили Trend в Федерации карате, Бабек Галамзаде стал чемпионом континента, одержав победу над всеми соперниками в абсолютной весовой категории по индивидуальному кумите среди взрослых.

Эльмир Казымзаде (10-11 лет, 40 килограммов), Горхмаз Сафарли (14-15 лет, 65 кг), Раван Ширинов (16-17 лет, 65 кг), Эльтон Алиев (16-17 лет, 75 кг), Мехди Абдуллаев (16-17 лет, +75 кг) и Таир Алекберов (U-21, +75 кг) заняли первые места в своих категориях.

Али Гаджиев (U-21, 75 кг) удостоился серебряной, а Айхан Пиргулиев (16-17 лет, 65 кг) бронзовой наград.

Отметим, что в чемпионате Европы приняли участие в общей сложности 985 спортсменов из 22 стран.