Правительство Армении в ходе очередного заседания утвердило два проекта субсидирования в виде компенсации логистических затрат и таможенных выплат для предпринимателей, которые поставляют продукцию на различные рынки, в частности в Европейский союз.

В рамках первого проекта субсидии выделяются для компенсации логистических затрат при экспорте парниковых свежих овощей и фруктов, а также цветов.

«За каждый килограмм клубники субсидия составит 775 драмов (около $2), помидоров — 275 (около $0,75), перца — 400 драмов (около $1) и за каждый цветок — 37 драмов (около $0,1). Этой программой смогут воспользоваться юридические лица, считающиеся резидентами Армении, физические лица и индивидуальные предприниматели, которые с 1 июня по 1 июля 2026 года осуществили экспорт с территории Армении», — сообщил замминистра экономики Армении Арман Ходжоян.

Он отметил, что экспортирующий после вывоза продукции должен обратиться в министерство экономики с копией декларации об экспорте и иными документами для получения субсидии. Замминистра отметил, что согласно ожидаемой динамике в июне будет экспортировано более 4 250 тонн овощей и клубники, а также порядка 10 млн цветов. В случае необходимости программа субсидирования будет продлена.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе проводимой в стране перед парламентскими выборами агитационной кампании пообещал поддержку экспортерам, ввоз продукции которых в Россию был запрещен, и отметил, что правительство заплатит за эту продукцию и поможет найти новые рынки сбыта.