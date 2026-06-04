Германия не смогла получить место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы, уступив Австрии и Португалии. Голосование прошло на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в закрытом формате.

Поражение стало чувствительным ударом для правительства Фридриха Мерца, который в начале своего канцлерства заявлял о возвращении Германии «на европейскую и международную арены».

На этом фоне в Германии уже звучат призывы пересмотреть объёмы финансирования ООН. Министр по международным делам земли Гессен Манфред Пенц заявил BILD, что Берлин является одним из крупнейших доноров организации, но при этом не получает соответствующего влияния.

«Если в будущем мы не будем иметь там того влияния, которое нам полагается, возникает вопрос: зачем тогда нам продолжать вкладывать столько денег в ООН?» — сказал он.

Германия является вторым по величине донором ООН после США. В 2024 году Берлин выделил организации 4,4 млрд евро.

В то же время Кыргызстан впервые получил место в Совбезе ООН. Страна набрала 142 голоса и в четвёртом туре голосования обошла Филиппины, которые также претендовали на место от Азиатско-Тихоокеанского региона.

Помимо Кыргызстана, в новый состав Совета Безопасности ООН избраны Австрия, Португалия, Зимбабве и Тринидад и Тобаго.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 стран. Пять из них — США, Россия, Китай, Франция и Великобритания — являются постоянными членами и обладают правом вето. Остальные десять мест распределяются между государствами по итогам голосования.