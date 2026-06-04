Вопрос об окончательном выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должен решаться исключительно в Ереване. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

По его словам, российская сторона не будет принимать решение за Армению. «Это надо спрашивать у Еревана, а не у нас», — отметил он, отвечая на вопрос, пойдет ли Ереван на окончательный разрыв с ЕАЭС.

Оверчук также подчеркнул, что Россия спокойно относится к внешнеполитическому выбору Армении, включая возможное сближение с Европейским союзом, однако такой шаг не должен происходить в ущерб российской стороне.

«Если они считают, что им будет удобнее и лучше в Европейском союзе, они могут туда пойти, конечно. Мы за то, что сами армяне считают для себя лучше… Но не за наш счёт», — заявил вице-премьер.

Он добавил, что окончательное решение остаётся за армянским руководством.