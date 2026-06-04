В Азербайджане утверждены новые правила, регулирующие создание условий для полноценной жизни и деятельности лиц с инвалидностью при проектировании зданий и объектов инфраструктуры.

Соответствующее решение подписал председатель Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, передает Report.

Согласно новым требованиям, нормы доступности должны учитываться при строительстве новых объектов, реконструкции и капитальном ремонте зданий, а также при планировании общественных пространств.

Документ охватывает вопросы обустройства входов в здания, подъездных путей, эвакуационных выходов, жилых и сервисных помещений, а также рабочих мест.

Кроме того, при строительстве инфраструктурных объектов в населённых пунктах должен применяться принцип универсального дизайна, обеспечивающий свободный и беспрепятственный доступ для лиц с инвалидностью.

При этом подчёркивается, что внедряемые решения не должны ограничивать права и возможности других категорий граждан.