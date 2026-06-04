Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами — пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах возможен туман. Северо-восточный ветер днём сменится юго-восточным.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит 15–18°, днём — 24–29° тепла.

Атмосферное давление — 762 мм рт. ст., относительная влажность воздуха — 60–65% ночью и 45–50% днём.

В большинстве районов страны существенных осадков не ожидается, однако в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди. Местами они могут усилиться, ожидаются грозы и град. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха по стране ночью составит 15–19°, днём — 27–32°, в горах ночью 7–12°, днём 15–19°, местами до 21–25° тепла.