Проживающий в турецком Ване 32-летний азербайджанец Ахмад Джахангард Такало обнаружил на своем банковском счете почти 1 триллион лир после того, как его карта перестала работать во время покупок, сообщает TGRT Haber.

При проверке счета выяснилось, что на нем числится 999 млрд 999 млн 999 тыс. 999 лир и 99 курушей неизвестного происхождения. После обнаружения аномальной суммы счета были заблокированы финансовой разведкой Турции (MASAK), а доступ к средствам оказался ограничен.

По словам Такало, сотрудники банка были не меньше него удивлены происходящим. Мужчина рассказал, что ради интереса спросил у искусственного интеллекта, что можно сделать с такими деньгами. Среди вариантов были строительство сотен крупных объектов и создание собственного государства.

По текущему курсу сумма эквивалентна примерно 21,8 млрд долларов, что позволило бы владельцу войти в число самых богатых людей мира.

Результаты разбирательства пока неизвестны. Сам владелец счета более месяца не может воспользоваться своими средствами на нем.